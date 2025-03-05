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Исполнительный директор футбольного ЦСКА Роман Бабаев анонсировал проведение гала-матча в рамках празднования 20-летия победы армейского коллектива в Кубке УЕФА. Затем он вспомнил самые удачные трансферы клуба за последние годы.
В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru он отметил, что успешных переходов и обменов, причём как «на вход», так и «на выход», было достаточно много. Прежде всего, спортивный функционер вспомнил атакующего полузащитника из Хорватии Николу Влашича.
Он подчеркнул, что вспомнил именно эти трансферы, так как считает их ценными и удачными именно потому, что что клубу удалось найти малоизвестного талантливого игрока и приобрести за сравнительно небольшие деньги. Потом он стал настоящим мастером в команде и ушёл «на повышение», принеся ЦСКА определённую прибыль.
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«Он приходил к нам абсолютным ноунеймом, к тому же через аренду, а в ЦСКА дорос до сборной своей страны, был продан за хорошие деньги и сейчас является ведущим игроком «Торино» в итальянской Серии А. Та же ситуация с Головиным, которого наши селекционеры нашли буквально в чистом поле. — смеётся Бабаев. — За сколько мы его продали в «Монако» — ни для кого не секрет (30 миллионов евро - прим. ред.)».
Он подчеркнул, что вспомнил именно эти трансферы, так как считает их ценными и удачными именно потому, что что клубу удалось найти малоизвестного талантливого игрока и приобрести за сравнительно небольшие деньги. Потом он стал настоящим мастером в команде и ушёл «на повышение», принеся ЦСКА определённую прибыль.
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Александр Бойцов