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«Не согласен с Костей Цзю»: Чемпион WBA Вадим Туков оценил победу Бивола над Бетербиевым

Чемпион WBA Вадим Туков оценил объективность победы Бивола над Бетербиевым
Фото: istockphoto/Kalawin

Фото: istockphoto/Kalawin

Победа Дмитрия Бивола в реванше с Артуром Бетербиевым не должна вызывать никаких сомнений, она абсолютно заслужена. Такое мнение высказал обладатель титула WBA International в среднем весе Вадим Туков.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru он высоко оценил качество технической и тактической подготовки обоих боксёров, их настрой и заряженность, что сделало матч-реванш таким зрелищным.

«Два крутых боя, пролетевших на одном дыхании. С нетерпением жду третий бой», — сказал чемпион.

Туков отметил, что первый бой, по его мнению, был ничейным. Он, как и многие, даже предполагал, что по окончании поединка рефери поднимет вверх руку Бивола, но этого не произошло. Второй бой Дмитрий выиграл уверенно, не дав повода усомниться в своём превосходстве. Вердикт судьи Джин Лейн, выставивший ничейный счёт по итогам 12 раундов, может вызвать разве что улыбку.

«Ничья? Близкие раунды, вероятно, отдавали Бетербиеву. Допускаю, что в одном углу судья видел бой в ракурсе удачных моментов для Артура», — сказал Туков.

Тем не менее, он не согласился с оценкой прославленного чемпиона Кости Цзю, комментировавшего бой. Тот увидел двукратное преимущество Бивола по раундам — 8:4.

«Я бы поставил по раундам 7:5», — заключил Вадим Туков.

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Комличенко высказался об уходе Карпина и Глебова из «Ростова»
04 марта 2025, 19:16

Фото: iStock/Dziurek

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал недавние изменения в команде, связанные с уходом главного тренера Валерия Карпина и капитана Данила Глебова.
В интервью корреспонденту «РБ Спорт» он отметил, что команда старается не зацикливаться на этих потерях и продолжает работать с оптимизмом.

Комличенко отметил, что уход Глебова и Карпина не сильно сказывается на команде, игроки стараются не зацикливаться на этом. Он добавил, что нет смысла опускать руки и отказываться от игры.

По его словам, у других футболистов, таких как Шанталия, появился шанс проявить себя. Комличенко также напомнил, что Глебов пришел в «Ростов» в молодом возрасте и постепенно завоевывал свое место в команде, поэтому у Даниила сейчас есть возможность сделать то же самое.

Напомним, что новым главным тренером команды стал испанец Джонатан Альба, который ранее работал в штабе Карпина с 2018 года в качестве главного аналитика. Футбольные эксперты и болельщики с интересом ожидают, как изменения отразятся на игре «Ростова» в предстоящих матчах.

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Бабич высказался о борьбе «Спартака» за чемпионство в РПЛ
Бабич: «Спартак» верит в победу в чемпионате РФ по футболу
04 марта 2025, 19:04

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

В «Спартаке» верят в возможность завоевать чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Об этом порталу «РБ Спорт» рассказал защитник «красно-белых» Срджан Бабич.
«Что я думаю о борьбе с «Зенитом» и «Краснодаром» в нынешнем сезоне? Я хочу сказать, что для нас важен каждый матч. Мы верим, что «Спартак» станет чемпионом РПЛ в этом году», — прокомментировал собеседник.
У «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» по 40 очков по результатам 19 туров. Команды занимают первое, второе и третье места в турнирной таблице.

Сам Бабич забил два гола, отдав одну голевую передачу в 20 играх за «Спартак». Контракт Бабича действителен до конца июня 2026 года.

Ранее стало известно, какого игрока предлагали купить «Спартаку» зимой.

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Стало известно, кого зимой предлагали «Спартаку»
Зимой «Спартаку» предлагали Мирлинда Даку
04 марта 2025, 18:47

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Кандидатуру форварда команды «Рубин» Мирлинда Даку предлагали рассмотреть «Спартаку» посредники в трансферное окно зимой. Как пишет портал Metaratings.ru, албанский игрок находился в шорт-листе экс-спортивного директора «красно-белых» Томаша Амарала, но сейчас клуб отказался рассматривать кандидатуру.
Даку 27 лет, в его послужном списке за «Рубин» девять мячей с шестью результативными передачами. По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Мирлинда Даку составляет семь миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Спартак» хочет продать Хесуса Медину и подыскивает для крайнего парагвайского полузащитника новый клуб. Уточнялось, что у «красно-белых» твердые намерения на этот счет.

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Смерть жены, скандал с Губерниевым и дочь, осужденная за наркотики: как живет футболист Вячеслав Малафеев
04 марта 2025, 17:00

Вячеслав Малафеев (Фото: Instagram*@malafeev16ru)

Российскому футболисту Вячеславу Малафееву 4 марта исполнилось 46 лет. Вратарь петербургского клуба «Зенит» встроил блестящую карьеру в футболе, только в последнее время публика все чаще говорит о его личной жизни, нежели о спортивных успехах. Подробности читайте в материале «Радио 1».


На пути к славе


Вячеслав Малафеев (Фото: Instagram*@malafeev16ru)

4 марта 1979 года в городе на Неве родился будущий футболист — Малафеев. С шести лет он начал заниматься в спортивной школе «Смена», а после её окончания получил приглашение в основную команду города.

В составе «Зенита» Вячеслав Малафеев дебютировал в 1999 году в матче против «Алании». Вместе с командой из Санкт-Петербурга он четырежды становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. В 2008 году он стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Его трижды признавали лучшим вратарём года, он сыграл 177 матчей на ноль и провёл 29 матчей за сборную страны. В мае 2016 года, в возрасте 37 лет, он завершил спортивную карьеру и стал владельцем агентства недвижимости.

Смерть первой жены


Марина Безбородова (Фото: скриншот Новости ТК Россия 1)

Первой супругой Малафеева стала Марина Безбородова. Пару познакомили общие друзья, как оказалось, у молодых людей было много общего, в том числе футбол. Марина была дочкой футболиста Юрия Безбородова и сестрой известного российского арбитра Владислава Безбородова. В 2001 году влюбленные сыграли свадьбу, а через 3 года на свет появилась дочка Ксения, а затем и сын Максим.

После рождения детей Марина какое-то время была домохозяйкой, а после занялась продюсерской деятельностью и открыла центр «Малафеева продакшн». Яркая и амбициозная женщина очень любила дорогие авто. Важно отметить, что Вячеслав поддерживал хобби и увлечения своей супруги и дарил ей автомобили. Марина любила скорость, и после рождения дочери она получила от мужа автомобиль Infinity FX35. А через несколько лет он преподнёс ей синий «Бентли».

17 марта 2011 года жена Малафеева возвращалась с дня рождения своего близкого друга, солиста группы «М-16» Игоря Хазраткулова вместе с солистом коллектива Дмитрием Рыбаковым. На высокой скорости автомобиль «Бентли» потерял управление, вылетел на обочину и врезался в большой рекламный щит. Машина перевернулась и столкнулась с деревом. Марина погибла на месте, а сам певец чудом остался жив, поскольку был пристёгнут.

В ходе расследования, проведённого следственным управлением Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, было установлено, что женщина находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения. В связи с отсутствием состава преступления уголовное дело было прекращено.

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Скандал с Губерниевым


Известие о смертельном ДТП не обошлось без слухов. Ходили слухи, что у Марины был роман с солистом группы «М-16». Также говорили, что она села за руль сильно пьяной, а ещё — что она нарушила как минимум три правила дорожного движения, превысив скорость и не соблюдая боковой интервал.

Сплетни оставались бы сплетнями, если бы Дмитрий Губерниев вместе с комментатором Дмитрием Градиленко не озвучили их в эфире центрального матча тура. Обозреватели забыли выключить микрофоны и не стеснялись делиться слухами о смерти Малафеевой. По итогу Малафеев подал на Губерниева в суд и получил компенсацию за моральный вред.

Второй брак с диджеем Екатериной


Екатерина Комякова и Вячеслав Малафеев с детьми (Фото: Instagram*@malafeev16ru)

Спустя год после трагедии Малафеев женился на диджее Екатерине Комяковой. В 2013 году у Малафеева и его возлюбленной родился сын, которого они назвали Алекс. А через год пара объявила о том, что Екатерина официально стала приёмной матерью для Ксюши и Максима. Брак продержался 12 лет, после чего в 2023 году пара официально объявила о разводе.

Проблемы с дочерью


Смерть мамы отразилась на состоянии Ксении Малафеевой. Уже к 11 годам у малышки диагностировали анорексию, в связи с чем она вынуждено проходила лечение в психиатрической клинике. Состояние стабилизировали, но в 2020 году дочь футболиста была задержана по подозрению в распространении наркотических веществ. Вина была доказана, и суд вынес решение о четырёх годах лишения свободы условно. Малафеева избежала реального срока благодаря своему возрасту. После скандала с наркотиками Ксения отправилась в реабилитационный центр.


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Евсеев может пропустить нынешний сезон по состоянию здоровья
04 марта 2025, 13:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Защитник «Ак Барса» Никита Евсеев выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем и может вовсе пропустить нынешний сезон.
По данным Metaratings.ru, у Евсеева произошло защемление нерва на руке. Спортсмену потребуется реабилитация. Есть риски, что он вовсе не сыграет в текущем сезоне.

Последний раз Евсеев появился на льду 6 февраля на матче с «Автомобилистом», который завершился со счетом 4:1 в пользу казанцев.

В сезоне-2024/25 Евсеев отыграл 38 матчей регулярного чемпионата FONBET КХЛ и 2 (1 1) очка при показателе полезности « 2».
В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» набрал 78 очков в 61 матче и находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 5 марта с «Автомобилистом». Игра пройдет в Казани в 19.30 (мск).

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