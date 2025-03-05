«Не согласен с Костей Цзю»: Чемпион WBA Вадим Туков оценил победу Бивола над Бетербиевым

Фото: istockphoto/Kalawin
Победа Дмитрия Бивола в реванше с Артуром Бетербиевым не должна вызывать никаких сомнений, она абсолютно заслужена. Такое мнение высказал обладатель титула WBA International в среднем весе Вадим Туков.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru он высоко оценил качество технической и тактической подготовки обоих боксёров, их настрой и заряженность, что сделало матч-реванш таким зрелищным.
Туков отметил, что первый бой, по его мнению, был ничейным. Он, как и многие, даже предполагал, что по окончании поединка рефери поднимет вверх руку Бивола, но этого не произошло. Второй бой Дмитрий выиграл уверенно, не дав повода усомниться в своём превосходстве. Вердикт судьи Джин Лейн, выставивший ничейный счёт по итогам 12 раундов, может вызвать разве что улыбку.
Читайте также:
Бикрев оценил свои шансы досрочно победить Сарнавского
Боксер Бивол победил Бетербиева и завоевал звание абсолютного чемпиона мира
«Не вижу фаворита»: Тренер Торосян оценил бой-реванш между Биволом и Бетербиевым
«Два крутых боя, пролетевших на одном дыхании. С нетерпением жду третий бой», — сказал чемпион.
Туков отметил, что первый бой, по его мнению, был ничейным. Он, как и многие, даже предполагал, что по окончании поединка рефери поднимет вверх руку Бивола, но этого не произошло. Второй бой Дмитрий выиграл уверенно, не дав повода усомниться в своём превосходстве. Вердикт судьи Джин Лейн, выставивший ничейный счёт по итогам 12 раундов, может вызвать разве что улыбку.
«Ничья? Близкие раунды, вероятно, отдавали Бетербиеву. Допускаю, что в одном углу судья видел бой в ракурсе удачных моментов для Артура», — сказал Туков.Тем не менее, он не согласился с оценкой прославленного чемпиона Кости Цзю, комментировавшего бой. Тот увидел двукратное преимущество Бивола по раундам — 8:4.
«Я бы поставил по раундам 7:5», — заключил Вадим Туков.
Читайте также:
Бикрев оценил свои шансы досрочно победить Сарнавского
Боксер Бивол победил Бетербиева и завоевал звание абсолютного чемпиона мира
«Не вижу фаворита»: Тренер Торосян оценил бой-реванш между Биволом и Бетербиевым
Александр Бойцов