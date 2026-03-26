В Подмосковье с начала года реабилитацию после болезней прошли 19 тыс. человек

26 марта 2026, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 19 тысяч жителей Московской области прошли реабилитацию после перенесённых заболеваний в медучреждениях региона с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Программы реабилитации предлагаются пациентам после инфаркта и инсульта, травм, болезней органов дыхания, центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата.





«Реабилитация является важным этапом лечения многих заболеваний, от которого зависит восстановление пациента. С начала года в Московской области медицинскую помощь в отделениях реабилитации получили более 19 тысяч человек», — цитируются в сообщении слова зампреда правительства региона — главы Минздрава Подмосковья Максима Забелина.