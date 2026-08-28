Подмосковные голболистки завоевали награду на Кубке России
Сборная голболисток из Московской области заняла второе место на Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Турнир проходил в городе Дзержинск Нижегородской области с 18 по 24 августа. В нём приняли участие 11 команд из семи российских регионов: Москвы, Подмосковья, Адыгеи, Нижегородской, Калужской, Новосибирской и Тульской областей.
«В полуфинале сборная Московской области встретилась с тулячками. Основное время закончилось вничью, а в овертайме со счётом 6:5 победили представительницы Подмосковья. В финальной встрече они уступили чемпионкам России — команде Калужской области», — говорится в сообщении.За сборную Московской области играли голболистки из Щёлкова, Мытищ и Королёва.