Подмосковные голболистки завоевали награду на Кубке России

28 августа 2026, 16:39

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная голболисток из Московской области заняла второе место на Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходил в городе Дзержинск Нижегородской области с 18 по 24 августа. В нём приняли участие 11 команд из семи российских регионов: Москвы, Подмосковья, Адыгеи, Нижегородской, Калужской, Новосибирской и Тульской областей.





«В полуфинале сборная Московской области встретилась с тулячками. Основное время закончилось вничью, а в овертайме со счётом 6:5 победили представительницы Подмосковья. В финальной встрече они уступили чемпионкам России — команде Калужской области», — говорится в сообщении.