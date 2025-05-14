Подмосковные спортсмены завоевали 11 медалей чемпионата России по боулингу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по боулингу, такой результат обеспечил подмосковной сборной первое место в командном зачёте турнира, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В личных соревнованиях на высшую ступень пьедестала почёта поднялись Мария Кошель и Ярослав Золотухин, а серебряную награду выиграл Дмитрий Арнаутов», — говорится в сообщении.Парные соревнования принесли подмосковной сборной четыре медали: серебро завоевали Ярослав Золотухин и Глеб Золотухин, бронзу — Ян Коршак и Игорь Вещунов. Среди женщин третье место заняли Варвара Грязнова и Мария Кошель, а в смешанной паре серебряной медали удостоился тандем Марии Кошель и Ивана Сазонова.
В турнире троек золото завоевали Варвара Грязнова, Мария Когель и Мария Шубырева, а бронзу — Сергей Андреев, Иван Сазонов и Иван Семёнов.
В пятёрках среди мужчин втрое место заняли Глеб Золотухин и Ярослав Золотухин, Сергей Андреев, Иван Сазонов и Иван Семёнов. А женская команда Подмосковья в составе Людмилы Агузаровой, Марии Шубыревой, Алёны Шараповой, Варвары Грязновой и Марии Кошель выиграла бронзовую медаль.
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