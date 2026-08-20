Подмосковные гольфисты заняли весь пьедестал на Спартакиаде народов России
Подмосковные гольфисты завоевали золотую, серебряную и бронзовую награды II летней Спартакиады народов России по гольфу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Представители Московской области заняли весь пьедестал почёта в личных соревнованиях среди мужчин. Победителем турнира стал Егор Ерошенко. Серебряную медаль завоевал Елисей Антропенко. Тройку лидеров замкнул Иван Стриганов. Все трое представляют областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР по летним видам спорта Дмитровского городского округа.
Соревнования по гольфу II летней Спартакиады народов России прошли в селе Кашино Свердловской области.
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