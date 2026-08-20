Подмосковные гольфисты заняли весь пьедестал на Спартакиаде народов России

20 августа 2026, 16:14

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные гольфисты завоевали золотую, серебряную и бронзовую награды II летней Спартакиады народов России по гольфу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.