Жительнице Ступина удалили миому матки весом с младенца

20 августа 2026, 15:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Миому матки весом более трёх килограммов удалили у пациентки врачи Ступинской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Женщина пришла с жалобами на обильные менструальные выделения, которые беспокоили её уже шесть месяцев. Обследование показало, что в матке находится огромное новообразование, которое пациентка не замечала из-за особенностей телосложения. Поэтому диагноз стал для неё полной неожиданностью.





«Для удаления миомы прибегли к стандартному полостному вмешательству — лапаротомии. Операция заняла полтора часа и прошла штатно», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Ступинской больницы Сергей Князев.