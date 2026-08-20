Жительнице Ступина удалили миому матки весом с младенца
Миому матки весом более трёх килограммов удалили у пациентки врачи Ступинской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина пришла с жалобами на обильные менструальные выделения, которые беспокоили её уже шесть месяцев. Обследование показало, что в матке находится огромное новообразование, которое пациентка не замечала из-за особенностей телосложения. Поэтому диагноз стал для неё полной неожиданностью.
«Для удаления миомы прибегли к стандартному полостному вмешательству — лапаротомии. Операция заняла полтора часа и прошла штатно», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Ступинской больницы Сергей Князев.Вскоре после операции женщину выписали домой. Её жизнь вне опасности.