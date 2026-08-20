В квартире в Мытищах нашли партию кокаина
Партию кокаина общим весом более 460 граммов обнаружили полицейские в квартире на Лихачёвском шоссе в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По подозрению в распространении наркотиков задержали 41-летнего мужчину.
«Задержанный рассказал, что работал закладчиком и хранил в квартире наркотики, которые должен был расфасовывать на мелкие дозы и распространять через тайники на территории Московской области. Сам он получал запрещённые вещества тоже из тайников, координаты которых ему сообщали кураторы», — говорится в сообщении.Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению» и оставили под стражей до суда.