Юные ушуисты из Подмосковья победили на турнире в Гонконге

20 августа 2026, 15:50

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевали представители Московской области Дмитрий Кулебякин и Ярослав Жевлаков на ХVIII Гонконгском турнире по ушу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Оба подмосковных спортсмена выступали в дисциплине саньда (полноконтактные поединки на помосте) в возрастной группе 15–17 лет.





«Дмитрий Кулебякин стал лучшим среди спортсменов в весе до 65 килограммов, а Ярослав Желваков одержал победу в весовой категории до 70 килограммов», — говорится в сообщении.