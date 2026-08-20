Юные ушуисты из Подмосковья победили на турнире в Гонконге
Две золотые медали завоевали представители Московской области Дмитрий Кулебякин и Ярослав Жевлаков на ХVIII Гонконгском турнире по ушу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Оба подмосковных спортсмена выступали в дисциплине саньда (полноконтактные поединки на помосте) в возрастной группе 15–17 лет.
«Дмитрий Кулебякин стал лучшим среди спортсменов в весе до 65 килограммов, а Ярослав Желваков одержал победу в весовой категории до 70 килограммов», — говорится в сообщении.Турнир проходил с 14 по 18 августа. В нём приняли участие более двух тысяч спортсменов из разных провинций Китая и других стран.
Ранее сообщалось, что первый матч финала Кубка Московской области по футболу завершился ничьей.