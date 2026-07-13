Подмосковные гольфисты завоевали две медали командного чемпионата России
Гольфисты из Московской области взяли серебряную и бронзовую медали на командном чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Соревнования проходили в деревне Кукушкино Ленинградской области.
«Серебряным призёром соревнований в турнире мужских команд стала сборная Московской области в составе Андрея Павлова, Давида Нагиева, Ивана Стриганова и Егора Ерошенко. Все они представляют областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта», – рассказали в пресс-службе.
Бронзовую медаль среди женских команд завоевала подмосковная сборная. За неё выступали спортсменки СШОР по летним видам спорта Вера Новицкая, Александра Сивова, Екатерина Малахова и Алиса Молоканова.
Турнир проводили в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».