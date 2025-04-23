Подмосковные гольфисты завоевали две медали международных соревнований в Турции

Масштабная программа по модернизации системы теплоснабжения реализуется в Московской области, в текущем году в рамках программы должны отремонтировать, реконструировать или построить свыше 200 котельных и более 450 километров теплосетей. О ключевых объектах округов Долгопрудный и Богородский рассказали в подмосковном министерстве энергетики.