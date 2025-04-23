Подмосковные гольфисты завоевали две медали международных соревнований в Турции

Артём Дунаев и Елисей Антропенко (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области Артём Дунаев и Елисей Антропенко на международных соревнованиях по гольфу Rob Rock Junior Tour By Golf Man среди юниоров в возрасте до 21 года, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Артём Дунаев из подмосковного клуба «Пестово» поднялся на высшую ступень пьедестала почёта в категории Бест Гросс мужского зачета соревнований. А ещё один спортсмен из Московской области — Елисей Антропенко — занял третье место. Серебряную медаль выиграл представитель Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.Благодаря одержанной победе Артём Дунаев вошёл в мировой любительский рейтинг гольфистов WAGR.
Турнир проводился в турецкой Анталье с 12 по 19 апреля.
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