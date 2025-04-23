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Подмосковные гольфисты завоевали две медали международных соревнований в Турции

Артём Дунаев и Елисей Антропенко (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Артём Дунаев и Елисей Антропенко (фото: пресс-служба Минспорта МО)

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Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области Артём Дунаев и Елисей Антропенко на международных соревнованиях по гольфу Rob Rock Junior Tour By Golf Man среди юниоров в возрасте до 21 года, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Артём Дунаев из подмосковного клуба «Пестово» поднялся на высшую ступень пьедестала почёта в категории Бест Гросс мужского зачета соревнований. А ещё один спортсмен из Московской области — Елисей Антропенко — занял третье место. Серебряную медаль выиграл представитель Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
Благодаря одержанной победе Артём Дунаев вошёл в мировой любительский рейтинг гольфистов WAGR.

Турнир проводился в турецкой Анталье с 12 по 19 апреля.

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#московская область
#подмосковье
#турция
В Мытищах начался снос четырёхэтажного хостела-самостроя
23 апреля 2025, 12:49

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Возведённый без разрешения четырёхэтажный жилой дом, в котором хозяин открыл хостел, начали сносить в Мытищах, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Четырёхэтажное здание с подвалом, расположенное по адресу: Мытищи, микрорайон Дружба, 2-й Комсомольский переулок, дом №13, было построено без разрешительной документации на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. В апреле текущего года Мытищинский городской суд признал постройку самовольной и подлежащей сносу», — говорится в сообщении.
Демонтаж самостроя планируется завершить до конца мая.

Всего на территории округа Мытищи было выявлено 462 аварийных здания, самостроя и недостроя. 71% из них снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Работа в этом направлении продолжается.

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#самострой
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
#мытищи
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В Минэнерго Подмосковья рассказали о модернизации теплоснабжения в двух округах
23 апреля 2025, 12:28

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Масштабная программа по модернизации системы теплоснабжения реализуется в Московской области, в текущем году в рамках программы должны отремонтировать, реконструировать или построить свыше 200 котельных и более 450 километров теплосетей. О ключевых объектах округов Долгопрудный и Богородский рассказали в подмосковном министерстве энергетики.
«В Богородском округе отремонтируют котельные «Климова-0» и «Климова-2» в Ногинске, котельную «Фабрика» в деревне Большое Буньково, а также котельные в рабочих посёлках Обухово и Воровского. Блочно-модульные котельные построят в Ногинске на улице Жарова и в деревне Боровково. Кроме того, в округе отремонтируют и проложат более десяти километров теплосетей», — говорится в сообщении.
В округе Долгопрудный будет модернизирована котельная на Заводской улице, построенная 55 лет назад. Кроме того, ведутся работы по замене оборудования в котельной на улице Первомайская.

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#долгопрудный
#богородский городской округ
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Видеокамеры с ИИ за три месяца выявили в Подмосковье 100 тыс. нарушений
23 апреля 2025, 12:25

Фото: Мингосуправления ИТ и связи МО

Внедрённый в камеры системы «Безопасный регион» искусственный интеллект в I квартале этого года помог выявить более 100 тыс. нарушений в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«В регионе реализуют 10 проектов, в которых ИИ работает через систему «Безопасный регион». Через видеокамеры нейросеть следит за чистотой на улицах, фиксирует неправильную парковку, выявляет безнадзорных животных. В первом квартале 2025-го ИТ-дуэт помог оперативно выявить более 100 тыс. нарушений в различных сферах», – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Как отметили в министерстве, за три месяца искусственный интеллект помог обнаружить около 79 тыс. нарушений порядка на улицах Подмосковья в рамках проекта «Чистая территория». В основном речь шла о не вывезенном снеге и мусоре на контейнерных площадках.

В рамках других ИИ-проектов выявлены 8 тыс. эпизодов незаконной торговли на улицах, 4 тыс. случаев очередей на остановках общественного транспорта. Зафиксировано 670 автомобилей, припаркованных на территории контейнерной площадки.

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#мингосуправления мо
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#безопасный регион
#it
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В Подольске обновят покрытие более 97 кв. метров дорог
23 апреля 2025, 12:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Свыше 97 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия планируется заменить на дорогах городского округа Подольск в текущем году в рамках масштабных работ по обновлению транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общая площадь замены покрытия составит свыше 97 тысяч квадратных метров. Работы уже стартовали. В частности, на улице Физкультурная дорожники меняют бордюрный камень. На семи участках уже демонтировано старое покрытие. Всего там планируется обновить более 2,6 тыс. квадратных метров покрытия», — говорится в сообщении.
Начались работы и по укладке нового асфальта на улице Чехова. Там в наступившем ремонтном сезоне планируется обновить около 4 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

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#дороги
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В Дзержинском поймали серийного похитителя икон
23 апреля 2025, 12:00

Фото: iStock / ronstik

В Подмосковье задержали гражданина государства ближнего зарубежья, который наживался на хищении и продаже икон. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по Московской области.
«Установлено, что с февраля злоумышленник незаконно проникал в частные дома на территории Раменского муниципального округа. Отжимая оконные рамы ломом, он похищал из жилищ иконы и скрывался. Всего мужчина украл девять икон из четырёх домов. Полицейские установили личность подозреваемого и при поддержке росгвардейцев задержали его по месту временного проживания в Дзержинском», – сообщили в полиции.
Во время обыска были обнаружены и изъяты семь икон. Будет назначена экспертиза для установления их исторической и художественной ценности.

Как выяснилось, что 34-летний мужчина ранее был судим за аналогичные преступления. Часть краденого он успел продать через интернет-сервис объявлений.

Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище. Фигурант заключён под стражу. Правоохранители устанавливают все эпизодов его противоправной деятельности.


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