Агент Митьков: международная федерация по хоккею допустит РФ к Олимпиаде

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По информации спортивного агента Андрея Митькова, международная федерация по хоккею уже приняла решение о допуске сборной России на Олимпийские игры 2026 года. Об этом Митьков написал в своем telegram-канале.
«Международная федерация хоккея УЖЕ приняла решение (или вот-вот примет, т.к. все согласовано) о допуске сборной России на Олимпийские игры 2026 года. Разговор у меня шел о мужской команде, но алгоритм — по прецеденту — должен затронуть и женскую», — пишет Митьков.
Агент отметил, что речь идет не просто о допуске спортсменов, а о выступлении хоккеистов под национальным флагом и остальными атрибутами. Официально информация пока не подтверждена.
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