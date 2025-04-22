Руслан Пименов считает, что «Крыльям» уже грозит вылет из РПЛ

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Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов оценил турнирное положение самарцев и заявил, что пока не совсем доволен результатами команды.
«Остаюсь при мнении, что наша борьба за выживание в РПЛ только началась, турнирная задача еще абсолютно не решена. Следующая игра у нас с "Оренбургом" — прямым конкурентом, можно сказать. Не считаю, что вылет не грозит команде», — заявил Пименов в беседе с «РБ Спорт».
По его словам, команда не смогла пока полностью перестроиться, и каждый матч даётся с большим трудом, а многие моменты не удаётся реализовать.
Пименов добавил, что «самарцам» хотелось бы чаще выигрывать, особенно когда для этого есть все возможности и условия.
«Крылья Советов» находятся на 11 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.
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Элина Позднякова