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Руслан Пименов считает, что «Крыльям» уже грозит вылет из РПЛ

Фото: iStock/Rafa Jodar

Фото: iStock/Rafa Jodar

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов оценил турнирное положение самарцев и заявил, что пока не совсем доволен результатами команды.
«Остаюсь при мнении, что наша борьба за выживание в РПЛ только началась, турнирная задача еще абсолютно не решена. Следующая игра у нас с "Оренбургом" — прямым конкурентом, можно сказать. Не считаю, что вылет не грозит команде», — заявил Пименов в беседе с «РБ Спорт».

По его словам, команда не смогла пока полностью перестроиться, и каждый матч даётся с большим трудом, а многие моменты не удаётся реализовать.

Пименов добавил, что «самарцам» хотелось бы чаще выигрывать, особенно когда для этого есть все возможности и условия.

«Крылья Советов» находятся на 11 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.

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#спорт
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#игра
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#рпл
Названа сильнейшая пара футболистов в РПЛ
Семшов: Пара Голенков-Комличенко — сильнейшая в РПЛ
22 апреля 2025, 14:13

Фото: iStock/matimix

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов заявил, что пара Егора Голенкова и Николая Комличенко — игроков «Ростова» — является сильнейшей в РПЛ.
Напомним, в прошедшем туре дончане обыграли «Факел» со счетом 2:0.

«"Ростов" вышел раскрепощенно, уверенно, сыграли в три центральных защитника, перестали играть от вратаря с этим розыгрышем, когда можно привезти себе. С другой стороны, когда впереди есть Голенков и Комличенко, есть риск сильно упростить игру — бей на них и успевай к подборам», — отметил Семшов в разговоре с «РБ Спорт».

Он также выразил мнение, что пара Голенков-Комличенко является сильнейшей в лиге по умению вести борьбу.

Сейчас «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

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#мнение
#рпл
#ростов
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Газизов остался доволен работой «Динамо» Мх на трансферном рынке
22 апреля 2025, 13:36

Фото: iStock/CreativaImages

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что доволен игрой футболистов, которые пришли в команду в трансферные окна.
«Все наши новички влились в коллектив. Так что я доволен работой на трансферном рынке. Игроки, которые пришли к нам летом и зимой, стали футболистами стартового состава. В состав проходит сильнейший. Идёт нормальная работа, это неизменный процесс», — сказал Газизов в разговоре с Metaratings.ru.

На сегодняшний день «Динамо» Мх находится на десятой строчке турнирной таблицы в РПЛ. По итогу 25 матчей команда набрала 27 очков.

25 апреля махачкалинцы сыграют с «Краснодаром».

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Глеб: «Крылья Советов» показывают достойный результат
22 апреля 2025, 13:17

Фото: iStock/matimix

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб в разговоре оценил результаты команды после зимнего перерыва.
«Если команда показывает результат, значит, всё сделано правильно. Мы видим, что «Крылья» растут и двигаются вперёд. Команда делает правильные шаги, поэтому и показывает достойный результат», — сказал Глеб в интервью Metaratings.ru.

Напомним, «Крылья Советов» на сегодняшний день набрали 27 очков после 25 туров. Клуб занимает 27 строчку турнирной таблицы.

27 апреля состоится матч «самарцев» с «Оренбургом».

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что «Крылья Советов» в матче с ЦСКА могли увезти три очка. Тем не менее игра завершилась вничью.

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#матч
#клуб
#игра
#интервью
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Гонсалес: возвращение клубов РПЛ к еврокубкам было бы невероятным
22 апреля 2025, 12:50

Фото: iStock/Pixfly

Футболист «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о возможном возвращении российских футбольных клубов на чемпионаты Европы.
«Возвращение российских клубов к европейским турнирам было бы невероятным. Мы бы играли в каком-нибудь турнире. Для меня это был бы первый раз принятия участия в каком-либо международном турнире в Европе. Моя мечта осуществилась бы», — сказал Гонсалес в беседе с Metaratings.ru.
Спортсмен выразил надежду на то, что это всё-таки произойдёт.

Он добавил, что хотел бы увидеть на форме нашивки и наклейки европейского турнира и послушать гимн России перед матчем. По словам Гонсалеса, этого бы уже было достаточно для счастья.

Напомним, российские клубы и сборные всех возрастов отстранены от участия в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в 2022 году после начала спецоперации на Украине.

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#сын
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Алдонин: «Крылья Советов» могли увезти три очка в матче с ЦСКА
22 апреля 2025, 12:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил ничью в матче «армейцев» с «Крыльями Советов» в 25-м туре РПЛ.
«Получилась хорошая игра. Никто не говорил, что Самара просто отдаст игру, они сейчас находятся в неплохой форме. Тот же Сергеев регулярно забивает, «Локомотиву» «отгрузили» намного больше, чем ЦСКА. Поэтому я не удивляюсь, что Самара дала настоящий бой», — отметил Алдонин в беседе с Metaratings.ru.

Он также обратил внимание на то, что у ЦСКА уже не первый матч не получается в атаке, однако и пропускает команда мало.
При этом, по мнению Алдонина, три очка могли достаться «Крыльям Советов».

На сегодняшний день ЦСКА находится на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Крылья Советов» занимают 11-ю строчку с 27 баллами.

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