Названа сильнейшая пара футболистов в РПЛ

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Бывший игрок сборной России Игорь Семшов заявил, что пара Егора Голенкова и Николая Комличенко — игроков «Ростова» — является сильнейшей в РПЛ.
Напомним, в прошедшем туре дончане обыграли «Факел» со счетом 2:0.
Он также выразил мнение, что пара Голенков-Комличенко является сильнейшей в лиге по умению вести борьбу.
Сейчас «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.
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«"Ростов" вышел раскрепощенно, уверенно, сыграли в три центральных защитника, перестали играть от вратаря с этим розыгрышем, когда можно привезти себе. С другой стороны, когда впереди есть Голенков и Комличенко, есть риск сильно упростить игру — бей на них и успевай к подборам», — отметил Семшов в разговоре с «РБ Спорт».
Он также выразил мнение, что пара Голенков-Комличенко является сильнейшей в лиге по умению вести борьбу.
Сейчас «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.
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Элина Позднякова