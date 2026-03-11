Достижения.рф

Подмосковные горнолыжники с нарушением зрения завоевали медали чемпионата России

Четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали завоевали параатлеты из Московской области на чемпионате России по горнолыжному спорту среди спортсменов с нарушением зрения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Соревнования проходили на базе горнолыжного центра «Банное» в Башкортостане, в них приняли участие 20 спортивных пар из семи российских регионов.

«Три золотые медали выиграл двукратный чемпион России Дмитрий Шульга со спортсменом-лидером Германом Аграновским в дисциплинах «супер-комбинация», «супер-гигант» и «слалом-гигант», а также занял второе место в слаломе», — говорится в сообщении.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялись также двукратный паралимпийский чемпион Валерий Редкозубов со спортсменом-лидером Евгением Героевым по итогам слалома. Они же заняли третье место в супер-комбинации.
