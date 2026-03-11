В Подмосковье с начала года провели более 820 тысяч телемедицинских консультаций

11 марта 2026, 10:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 820 тысяч онлайн-приёмов провели врачи Московской области с начала текущего года. Такой формат консультации доступен в регионе и взрослым, и детям, а также беременным женщинам. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





На телемедицинском приёме пациенты могут обсудить с врачом результаты диспансеризации и показания анализов, получить корректировку лечения, продлить электронный рецепт на льготные лекарства и закрыть больничный.





«Телемедицина позволяет быстро и удобно получить целый комплекс медицинских услуг. Если раньше для этого нужно было ехать в поликлинику, то сегодня достаточно подключиться к интернету», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.