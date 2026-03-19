Подмосковные горнолыжники стали победителями и призёрами чемпионата России
Одну золотую и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на чемпионате России по горнолыжному спорту в слаломе и слаломе-гиганте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Обе награды подмосковные спортсмены получили в дисциплине «слалом».
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Александр Хорошилов из Дмитрова, а третье место занял Семён Ефимов из Истры. Серебро в слаломе получил атлет из Кабардино-Балкарии», — говорится в сообщении.Национальный чемпионат проходил на горном курорте «Манжерок» в селе Озёрное на Алтае с 15 по 18 марта. Участие в соревнованиях приняли более 100 горнолыжников из 20 российских регионов. На турнире разыграли четыре комплекта медалей.