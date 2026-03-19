Стрелки из Подмосковья завоевали три медали первенства России

19 марта 2026, 13:59

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две серебряные медали завоевали представители Московской области на первенстве России по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходят в Ижевске. Они стартовали 10 марта и продлятся до 20 числа.





«Награду высшей категории Подмосковью принесла команда юниорок в составе Софьи Мироновской, Марьяны Романовой и Анастасии Сорокиной. Девушки стали лучшими в стрельбе из пневматической винтовки на десять метров. Второе место заняла сборная Владимировской области, третье — представительницы Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.