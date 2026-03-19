Защитник «Спартака» Ву: хотим отомстить «Зениту» и выиграть Кубок России

19 марта 2026, 12:50

Фото: iStock/muhammad kashif

Защитник «Спартака» Кристофер Ву после победы над «Динамо» (1:0) в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России заявил, что команда настроена на реванш против «Зенита».





По словам футболиста, «красно-белые» ставят перед собой задачу выиграть турнир и готовы обыгрывать любого соперника на пути к трофею.





«Мы, конечно же, готовы отомстить «Зениту». Мы хотим выиграть Кубок России, поэтому должны побеждать любую команду», — отметил Ву в беседе с Metaratings.ru.