Защитник «Спартака» Ву: хотим отомстить «Зениту» и выиграть Кубок России
Защитник «Спартака» Кристофер Ву после победы над «Динамо» (1:0) в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России заявил, что команда настроена на реванш против «Зенита».
По словам футболиста, «красно-белые» ставят перед собой задачу выиграть турнир и готовы обыгрывать любого соперника на пути к трофею.
«Мы, конечно же, готовы отомстить «Зениту». Мы хотим выиграть Кубок России, поэтому должны побеждать любую команду», — отметил Ву в беседе с Metaratings.ru.
Он подчеркнул, что предстоящая встреча будет непростой, однако команда уверена в своих силах. Игрок добавил, что «Спартак» уже демонстрировал конкурентоспособную игру против петербургского клуба, несмотря на поражение.
Ранее «Спартак» уступил «Динамо» по сумме двух матчей (3:5) и продолжит борьбу в Пути регионов, где сыграет с «Зенитом» на выезде. Дата матча будет объявлена позже. Напомним, в 21-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 0:2 — оба мяча были забиты с пенальти.