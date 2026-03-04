Подмосковные горнолыжники стали победителями и призёрами Кубка России
Две золотые и одну бронзовую медаль выиграли представители Московской области на этапе Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Награды подмосковные спортсмены завоевали в дисциплине «слалом».
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Виталина Гирина из Истры. Второе место на соревнованиях среди женщин заняла горнолыжница из Магаданской области, а третье — представительница Алтайского края», — говорится в сообщении.Кроме того, золото среди мужчин взял подмосковный горнолыжник Семен Ефимов, а бронзу — его земляк Артемий Семёнов.
Седьмой и восьмой этапы Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплинах «слалом-гигант» и «слалом» проходят в Южно-Сахалинске. Соревнования стартовали 1 марта и продлятся до 6 числа.