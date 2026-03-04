В Дубне определился победитель игр по футзалу в рамках Единой школьной лиги

04 марта 2026, 12:15

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Финальные игры городского этапа игр по футзалу в рамках Единой школьной лиги завершились в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Всего в финале участвовали шесть сильнейших команд округа — от гимназий №8 и №11 и школ №1, №5, №7 и №9. Игры проходили по круговой системе.





«Единая школьная лига Московской области — это новый формат соревнований, направленный на привлечение ребят к занятию спортом. Школьники получили отличную возможность проявить себя», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.