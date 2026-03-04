В Дубне определился победитель игр по футзалу в рамках Единой школьной лиги
Финальные игры городского этапа игр по футзалу в рамках Единой школьной лиги завершились в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всего в финале участвовали шесть сильнейших команд округа — от гимназий №8 и №11 и школ №1, №5, №7 и №9. Игры проходили по круговой системе.
«Единая школьная лига Московской области — это новый формат соревнований, направленный на привлечение ребят к занятию спортом. Школьники получили отличную возможность проявить себя», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.Продолжительность каждой игры по футзалу составляла 20 минут. Основное соперничество разгорелось между ребятами из школы №5 и гимназии №11. В итоге победил прошлогодний чемпион Дубны — школа №5. Теперь этой команде предстоит представлять родной округ на областном этапе.