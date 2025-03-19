Подмосковные конькобежцы выиграли четыре медали Кубка Союзного государства

Фото: пресс-служба Союза конькобежцев России
Сборная Подмосковья завоевали четыре медали на Кубке Союзного государства по конькобежному спорту – золотую, две серебряные и бронзовую. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Обладательницей почётного трофея на дистанции 1500 м стала Елена Еранина. В забеге на 500 м второе место заняла Ирина Кузнецова. Кроме того, она финишировала второй в старте на 100 м. На мужской стометровке третье место занял Михаил Казелин», – отметили в ведомстве.В рамках Кубка Союзного государства состоялось гала-шоу «Кристалл», где подмосковные конькобежцы выступили в соревнованиях по шорт-треку и конькобежному спорту. В гонке на выбывание у женщин лучший результат показала Анастасия Семёнова, у мужчин – Даниил Чмутов. А Александр Шульгинов взял бронзу в старте на 500 м в шорт-треке. Кроме того, он выиграл золото в смешанной эстафете на 2000 м в составе команды «Изумруд».
Кубок Союзного государства по конькобежному спорту проходил в Москве. В турнире участвовали спортсмены из России и Белоруссии. Также в рамках соревнований проходили показательные звёздные забеги.
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