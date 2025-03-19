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Подмосковные конькобежцы выиграли четыре медали Кубка Союзного государства

Фото: пресс-служба Союза конькобежцев России

Фото: пресс-служба Союза конькобежцев России

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Сборная Подмосковья завоевали четыре медали на Кубке Союзного государства по конькобежному спорту – золотую, две серебряные и бронзовую. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Обладательницей почётного трофея на дистанции 1500 м стала Елена Еранина. В забеге на 500 м второе место заняла Ирина Кузнецова. Кроме того, она финишировала второй в старте на 100 м. На мужской стометровке третье место занял Михаил Казелин», – отметили в ведомстве.
В рамках Кубка Союзного государства состоялось гала-шоу «Кристалл», где подмосковные конькобежцы выступили в соревнованиях по шорт-треку и конькобежному спорту. В гонке на выбывание у женщин лучший результат показала Анастасия Семёнова, у мужчин – Даниил Чмутов. А Александр Шульгинов взял бронзу в старте на 500 м в шорт-треке. Кроме того, он выиграл золото в смешанной эстафете на 2000 м в составе команды «Изумруд».

Кубок Союзного государства по конькобежному спорту проходил в Москве. В турнире участвовали спортсмены из России и Белоруссии. Также в рамках соревнований проходили показательные звёздные забеги.

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Студенты-медики оформили 230 целевых договоров с областной станцией скорой помощи
Студенты-медики оформили 230 договоров с областной станцией скорой помощи
19 марта 2025, 15:38

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Студенты Московского областного медицинского колледжа с начала года заключили около 230 целевых договоров с подмосковной станцией скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Учащиеся 1-4 курсов могут рассчитывать на трудоустройство в одну из подмосковных больниц или на станцию скорой медицинской помощи. Для участников программы предусмотрена стипендия от медучреждения.
«Программа целевого обучения позволяет готовить специалистов для наших медицинских учреждений. После выпуска ребята выходят на работу в медорганизацию на срок не менее трёх лет. Для таких молодых специалистов в регионе предусмотрена ежемесячная доплата 7 тыс. рублей, которая выплачивается в течение трёх лет», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как напомнили в министерстве, подмосковным молодым специалистам доступны и другие региональные меры социальной поддержки. Подробную информацию можно найти на сайте.

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В Бронницах обновили газовое оборудование 102-летней участнице войны
19 марта 2025, 15:23

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Бронницах заменили устаревшее газовое оборудование в доме 102-летней участницы Великой Отечественной войны Валентины Васильевны Копосовой. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Акция «Участникам Великой Отечественной войны: с благодарностью за Победу!» реализуется в регионе несколько лет. Сотрудники Мособлгаза проводят техобслуживание, а при необходимости – замену старого оборудования для ветеранов и тружеников тыла.
«Старое газовое оборудование занимало много места на кухне ветерана. Представители администрации городского округа Бронницы закупили современный настенный котёл. Специалисты демонтировали устаревшее оборудование, установили новое, подключили к системе отопления и подачи горячей воды, провели все необходимые проверки и инструктаж по технике безопасности», – говорится в сообщении.
Валентина Васильевна, призванная на фронт в 1942 году, служила связисткой в составе 3-й ударной армии и на 1-м Белорусском фронте, где встретила Победу. По окончании войны вернулась в родные Бронницы и с конца 1950-х годов проживает в своём доме.

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Сборная Подмосковья выиграла Всероссийский турнир по боксу на призы Агеева
19 марта 2025, 14:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные боксёры заняли первое место в общекомандном зачёте юбилейных XXV Всероссийских соревнований по боксу на призы заслуженного тренера Виктора Агеева. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Представители региона завоевали 14 медалей – четыре золотые, две серебряные и восемь бронзовых. Чемпионами стали Виталий Бойцов из Балашихи в весовой категории 57 кг, его земляк Рафик Амирханов в категории 60 кг, Даниил Бридов из Одинцова в весе 92 кг и Любовь Макеева из Клина в категории 57 кг», – говорится в сообщении.
Бойцов был признан лучшим боксёром турнира. Он удостоен памятного приза и денежного сертификата от совета ветеранов спорта ЦСКА. Амирханов отмечен специальным призом «За лучшую технику» и денежным сертификатом.

Турнир традиционно проходил в Балашихе. В нём участвовали спортсмены из 30 регионов России. Московскую область представили более 50 боксёров.

Одним из почётных гостей на финальных поединках и церемонии награждения стал сын Виктора Агеева – директор департамента профессионального бокса России Олег Агеев.

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#соревнования
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#медали
#награды
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На юбилейный фестиваль «Мелиховская весна» приедут театры четырёх стран
19 марта 2025, 14:11

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Театральные коллективы четырёх стран покажут спектакли на юбилейном, 25-м, фестивале «Мелиховская весна». В афишу вошло более 20 постановок из России, Белоруссии, Казахстана и Китая, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Старейший в России смотр спектаклей по произведениям Чехова и о Чехове пройдёт с 23 мая по 1 июня в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в Подмосковье.

Для участия в фестивале было подано 142 заявки от театров из 18 стран. В итоговую афишу включены постановки коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Улан-Удэ, Тамбова, Пензы, Твери и Орла. Международную часть программы составят театры из белорусского Могилёва, казахстанского Шымкента и китайского Сычуаня.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В афише юбилейной «Мелиховской весны» – свыше 30 мероприятий. Помимо спектаклей, пройдут творческие встречи с режиссёрами и артистами Владимиром Хотиненко, Сергеем Урсуляком, Антоном Яковлевым, Антоном Шагиным, Игорем Гординым и Ольгой Хохловой. Отдельную программу представит Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Это спектакль по произведениям Чехова и документальный фильм, снятый к 165-летию писателя.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«25 лет – внушительный возраст для фестиваля. И афиша «Мелиховской весны» будет под стать: больше 20 спектаклей театров из России, Белоруссии, Казахстана и Китая, творческие встречи, специальная программа. Оргкомитет получил более 140 заявок от театров всего мира. Уверен, что юбилей старейшего подмосковного театрального фестиваля, проходящий в год 165-летия Чехова, станет ярким культурным событием. Приглашаю зрителей в музей-заповедник «Мелихово», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Спектакли сыграют на нескольких площадках – на уличной сцене в центре мелиховской усадьбы с крытым залом на 400 мест, в театральном дворе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.

Программу фестиваля можно найти на сайте музея «Мелихово».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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В Воскресенске и Щелково центры крови начнут работать по субботам
19 марта 2025, 13:37

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С 22 марта подразделение Московского областного центра крови в Воскресенске (Больничный проезд, 5) начнет работать и по субботам, принимая доноров с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00. В Щелково (ул. Новая Фабрика, 8) аналогичный режим введут с апреля, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Чтобы стать донором, необходимо быть совершеннолетним, не иметь противопоказаний к донации и принести с собой оригинал паспорта, СНИЛС, а также временную регистрацию (если в паспорте нет постоянной).

«Собранная кровь отправится в медицинские учреждения для лечения пациентов, которым необходимо переливание. Это пациенты с большими кровопотерями, ожогами в связи с несчастными случаями и ДТП, онкологические больные, пациенты с болезнями крови, больные, нуждающиеся в оперативных вмешательствах. В таких случаях донорская кровь спасает жизнь человека», — сообщила заведующая ОСП «Воскресенск» Наталья Викулова.

Головной центр в Москве (ул. Металлургов, 37А) работает ежедневно с 8:00 до 14:00. Запись на сдачу цельной крови во всех подразделениях не требуется.

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