Подмосковные горнолыжники завоевали две медали международного турнира

08 апреля 2026, 10:01

Золотую и серебряную медали выиграли представители Московской области Александр Хорошилов и Виталина Гирина на международном турнире «На Кубок Большого Вудъявра» по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в городе Кировск Мурманской области с 5 по 7 апреля.





«На высшую ступень пьедестала почёта по итогам заездов среди мужчин поднялся Александр Хорошилов из Дмитрова. Второе место занял представитель Камчасткого края, а третье — горнолыжник из Калужской области», — говорится в сообщении.