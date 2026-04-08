Подмосковные горнолыжники завоевали две медали международного турнира
Золотую и серебряную медали выиграли представители Московской области Александр Хорошилов и Виталина Гирина на международном турнире «На Кубок Большого Вудъявра» по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Соревнования проходили в городе Кировск Мурманской области с 5 по 7 апреля.
«На высшую ступень пьедестала почёта по итогам заездов среди мужчин поднялся Александр Хорошилов из Дмитрова. Второе место занял представитель Камчасткого края, а третье — горнолыжник из Калужской области», — говорится в сообщении.Виталина Гирина из Истры стала второй среди женщин. Золотую медаль получила спортсменка из Мурманской области, а бронзовую — представительница Магаданской области.