В ЖК «Мытищи Парк» построят детскую поликлинику с постом скорой помощи

08 апреля 2026, 09:10

Детская поликлиника, рассчитанная на приём 255 пациентов в смену, с постом скорой помощи на две медицинские бригады появится в составе жилого комплекса «Мытищи Парк». Девелопер уже получил разрешение на строительство. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит более 4 300 квадратных метров.





«На первом этаже разместится гардероб, регистратура, кабинеты приёма анализов, отделения неотложной помощи и лучевой диагностики, а также пост скорой помощи. На втором и третьем — кабинеты педиатров и врачей узких специальностей, процедурные, диагностические и зал для лечебной физкультуры с раздевалками и душевыми», — говорится в сообщении.