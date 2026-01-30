В Мытищах проведут баскетбольный турнир памяти тренера Владимира Астахова

30 января 2026, 16:54

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

3-5 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Мытищах состоится турнир, посвящённый памяти выдающегося тренера Владимира Астахова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





В турнире примут участие команды девушек 2014 года рождения из Мытищ, Москвы, Краснодарского края и Нижегородской области. Соревнования позволят молодым игрокам проявить себя, проверить собственные силы и набраться опыта.

«Владимир Константинович оставил неизгладимый след в истории Мытищинской спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу. Преданность делу, мудрость, педагогический талант и безграничная любовь к воспитанникам сделали его настоящим наставником и примером для многих поколений. Этот турнир – дань уважения его неоценимому вкладу в развитие спортивного движения, стремлению воспитывать не только сильных спортсменов, но и достойных людей», – отметили в администрации.