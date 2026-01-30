В Подольске состоялся турнир по стрельбе в рамках городской универсиады
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки провели в Подольске, этот турнир открыл городскую студенческую универсиаду. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в соревнованиях приняли 12 команд, представляющих разные учебные заведения. Мероприятие состоялось спортивном клубе «Цезарь» в посёлке Дубровицы.
«В состав каждой команды входили по два юноши и две девушки. Сперва участники делали три пробные попытки, а затем пять зачётных выстрелов. Стрельба велась из положения сидя. Итоговый результат складывался из суммы баллов всех четырёх членов команды», — говорится в сообщении.Первое место занял Московский областной современный колледж (МОСК), второе студенты Технико-экономического колледжа (ТЭК), а третье — сборная Многопрофильного колледжа №1
В универсиаду входит также мини-футбол, городошный спорт, плавание, дартс, волейбол, баскетбол, боулинг, бадминтон, спортивное метание ножа, настольный теннис, шахматы, шашки и полиатлон.