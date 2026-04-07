Подмосковные горнолыжники завоевали золото и серебро международных соревнований
Подмосковные спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на международных соревнованиях по горнолыжному спорту «Кубок Большого Вудъявра». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В мужском слаломе не было равных Александру Хорошилову. Итоговое время составило 1:46.49, что позволило ему занять первое место с большим отрывом.
У женщин Виталина Гирина показала результат 1:49,55 и стала обладательницей серебряной награды.
Соревнования проходили с 5 по 7 апреля в городе Кировске Мурманской области.
