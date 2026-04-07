Подмосковные спортсменки взяли две награды на Кубке России по маунтинбайку
Спортсменки из Московской области завоевали золотую и бронзовую медали в финале Кубка России по велоспорту в дисциплине «маунтинбайк». Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В дисциплине «кросс-кантри гонка с выбыванием» среди женщин лучший результат показала Алекандра Ушакова. Она представляет областной Центр олимпийских видов спорта в Химках. Второе место заняла спортсменка из Челябинской области, третьей финишировала Ангелина Судакова из Долгопрудного.
Финал Кубка России по велоспорту МТБ проходил с 4 по 6 апреля в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края. В соревнованиях участвовали свыше 40 спортсменов.
