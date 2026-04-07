Подмосковные прыгуны в воду взяли три награды всероссийских соревнований
Две золотые и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Две награды подмосковные атлеты получили в дисциплине «синхронные прыжки с трёхметрового трамплина» среди юниоров.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Илья Надеев и Владислав Качанов с результатом 364,14 балла, а второе место заняли их товарищи по команде Артём Великанов и Спартак Гаркуша, набравшие 334,74 балла», — говорится в сообщении.Ещё одно золото выиграл дуэт Виктории Казанцевой и Артёма Великанова в дисциплине «смешанные синхронные прыжки с трёхметрового трамплина». Их выступление судьи оценили в 259,44 балла.
Соревнования проходили в Рузе с 30 марта по 5 апреля.