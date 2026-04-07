Подмосковные прыгуны в воду взяли три награды всероссийских соревнований

07 апреля 2026, 15:44

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Две награды подмосковные атлеты получили в дисциплине «синхронные прыжки с трёхметрового трамплина» среди юниоров.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Илья Надеев и Владислав Качанов с результатом 364,14 балла, а второе место заняли их товарищи по команде Артём Великанов и Спартак Гаркуша, набравшие 334,74 балла», — говорится в сообщении.