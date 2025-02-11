Жителям Подмосковья в 2025 году выплатят 2 млрд рублей на жилищные субсидии

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Жителям Московской области в 2025 году выплатят более 2 млрд рублей на жилищные субсидии. Об этом рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных платежей – одна из самых востребованных социальных услуг в регионе. Эту поддержку получают жители, зарегистрированные в Подмосковье, расходы которых на оплату ЖКУ превышают 22% от общего дохода семьи.
Как отметили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья, получатели этой меры поддержки могут оформить упрощённое продление субсидии. Для этого нужно подать заявление на региональном портале госуслуг и согласиться на обработку персональных данных. После этого заявление на продление больше не потребуется.
Подать заявление на оформление субсидии можно на региональном портале госуслуг.
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«В прошлом году жилищную субсидию получили почти 110 тыс. жителей нашего региона. Более 70% из них воспользовались упрощённым продлением субсидии, сэкономив своё время и избежав бумажной волокиты. На этот год мы предусмотрели в бюджете более 2 млрд рублей на эту поддержку», – пояснил Кирюхин.
Как отметили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья, получатели этой меры поддержки могут оформить упрощённое продление субсидии. Для этого нужно подать заявление на региональном портале госуслуг и согласиться на обработку персональных данных. После этого заявление на продление больше не потребуется.
Подать заявление на оформление субсидии можно на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская