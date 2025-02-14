Жители Подмосковья стали чаще называть новорождённых двойными именами

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области родители новорождённых всё чаще выбирают необычные, в том числе двойные имена для своих детей. Таким наблюдением поделились в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Около 500 детей в Подмосковье получили двойные имена. Среди них, например, такие, как Сулейман-Султан, Чингиз-Хан и Мария Магдалина. Фигурируют в списке и традиционные сочетания – Анна-Мария и Аделина-Лейла, наряду с более экзотическими вариантами – Валерея-Каталея, Ева Лада и Ева Мария. Не обошлось и без оригинальных имён, таких как Родриго-Виктор, Тео-Барс и Ян-Доминик», – рассказали в пресс-службе.Там объяснили выбор двойных имён различными факторами. Для некоторых родителей это дань уважения к своим культурным и семейным корням, подчёркивание значения некоторых исторических событий или личностей. Однако это может быть и просто желание выделить ребёнка среди сверстников и отметить его уникальность.
«В Подмосковье с начала года родились более 8 тыс. детей. Выбор имени для ребёнка – волнующий момент для родителей. Чаще всего малышей называют привычными именами Аня, София, Дима и Саша, но есть современные и даже редкие», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Имя ребёнку присваивается в момент регистрации рождения. Сейчас этот процесс стал удобнее для родителей Подмосковья. Они могут зарегистрировать новорождённого прямо в медучреждении. Это упрощает получение первых документов для малыша и экономит время.
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Лора Луганская