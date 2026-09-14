В Богородском округе открыли лесопарк «Волхонка» с дендрарием
Открытие благоустроенного лесопарка «Волхонка» состоялось в Богородском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
Новое общественное пространство объединяет природу и культуру.
«Здесь находится единственный в регионе дендрарий, где можно гулять среди редких деревьев. Рядом с карьером обустроены пирсы и пляжная зона. А для любознательных посетителей открыт лекторий с лабораторией. Кроме того, в лесопарке установлены безопасные детские площадки», — говорится в сообщении.В рамках благоустройства провели масштабные работы по восстановлению липовых аллей и высадили свыше 200 деревьев, а также 500 кустов. В результате лесопарк сохранил статус охраняемой природной территории, но стал гораздо более комфортным для посетителей.