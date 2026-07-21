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Подмосковные гребцы завоевали 12 медалей на чемпионате России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Семь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на чемпионате России по академической гребле. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.



Турнир проходил в Москве с 15 по 20 июля, в нём участвовали лучшие гребцы страны.

«Золотые медали получили Екатерина Костюхина в одиночке лёгкого веса, Мария Ракова в женской одиночке и в двойке в паре с москвичкой, Олег Дудко и Иван Кладов в мужской двойке без рулевого, Андрей Потапкин в двойке и четвёрке, а также Роман Ломачев, Олег Дудко и Иван Кладов в составе восьмёрки с рулевым», — говорится в сообщении.
Второе место заняли Роман Ломачев, Олег Дудко и Иван Кладов в мужской четвёрке без рулевого, Виктория Луганская в женской одиночке и в четвёрке без рулевого, а также Роман Ломачев в двойке без рулевого.

А бронзу Подмосковью принесла женская восьмёрка с рулевым, в которой выступили Софья Крутикова, Екатерина Костюхина, Полина Ковалева, Полина Лефантьева, Анастасия Середа, Мария Ракова, Ольга Иноземцева, Анна Кореневская и Виктория Луганская.
Лев Каштанов

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