Подмосковные гребцы завоевали 12 медалей на чемпионате России
Семь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на чемпионате России по академической гребле. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Турнир проходил в Москве с 15 по 20 июля, в нём участвовали лучшие гребцы страны.
«Золотые медали получили Екатерина Костюхина в одиночке лёгкого веса, Мария Ракова в женской одиночке и в двойке в паре с москвичкой, Олег Дудко и Иван Кладов в мужской двойке без рулевого, Андрей Потапкин в двойке и четвёрке, а также Роман Ломачев, Олег Дудко и Иван Кладов в составе восьмёрки с рулевым», — говорится в сообщении.Второе место заняли Роман Ломачев, Олег Дудко и Иван Кладов в мужской четвёрке без рулевого, Виктория Луганская в женской одиночке и в четвёрке без рулевого, а также Роман Ломачев в двойке без рулевого.
А бронзу Подмосковью принесла женская восьмёрка с рулевым, в которой выступили Софья Крутикова, Екатерина Костюхина, Полина Ковалева, Полина Лефантьева, Анастасия Середа, Мария Ракова, Ольга Иноземцева, Анна Кореневская и Виктория Луганская.