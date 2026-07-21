Подмосковные гребцы завоевали 12 медалей на чемпионате России

21 июля 2026, 12:01

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Семь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на чемпионате России по академической гребле. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Турнир проходил в Москве с 15 по 20 июля, в нём участвовали лучшие гребцы страны.





«Золотые медали получили Екатерина Костюхина в одиночке лёгкого веса, Мария Ракова в женской одиночке и в двойке в паре с москвичкой, Олег Дудко и Иван Кладов в мужской двойке без рулевого, Андрей Потапкин в двойке и четвёрке, а также Роман Ломачев, Олег Дудко и Иван Кладов в составе восьмёрки с рулевым», — говорится в сообщении.