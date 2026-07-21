В Черноголовке построили ФОК для игровых видов спорта

21 июля 2026, 10:26

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство комплекса для игровых видов спорта завершилось в Черноголовке. Специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области провели итоговую проверку объекта и выдали заключение о его соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Общая площадь здания составляет свыше 6 300 квадратных метров. Там разместили помещения для групповых занятий, теннисные корты, игровой и тренажёрный залы, раздевалки и буфет.





«ФОК рассчитан на взрослых и детей в возрасте от десяти лет. Одновременно в комплексе смогут заниматься до 130 человек», — говорится в сообщении.