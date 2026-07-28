Резидент ОЭЗ «Дубна» за полгода выпустил 29 500 упаковок лекарств для онкобольных
Подмосковная компания «ПСК Фарма» за полгода произвела более 29 500 упаковок препаратов поддерживающей терапии при онкологии. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Продажи подобных препаратов увеличились более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценке компании, являющейся резидентом ОЭЗ «Дубна», это связано с развитием импортозамещения и потребностью системы здравоохранения в современных российских лекарствах для противоопухолевой терапии.
«В России под наблюдением онкологов находятся более 4,4 млн пациентов. Каждый год злокачественные новообразования впервые выявляют у 700 000 человек. Многие больные проходят химиотерапию, которая часто сопровождается побочными эффектами. Эти состояния могут приводить к отсрочке или отмене очередных циклов лечения, снижению эффективности терапии и ухудшению качества жизни», – отметили в ведомстве.Там пояснили, что именно поэтому при онкозаболеваниях важно принимать препараты поддерживающей терапии, снижающие риск осложнений.