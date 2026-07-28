Резидент ОЭЗ «Дубна» за полгода выпустил 29 500 упаковок лекарств для онкобольных

28 июля 2026, 15:36

оригинал Фото: компания «ПСК Фарма»

Подмосковная компания «ПСК Фарма» за полгода произвела более 29 500 упаковок препаратов поддерживающей терапии при онкологии. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Продажи подобных препаратов увеличились более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценке компании, являющейся резидентом ОЭЗ «Дубна», это связано с развитием импортозамещения и потребностью системы здравоохранения в современных российских лекарствах для противоопухолевой терапии.

«В России под наблюдением онкологов находятся более 4,4 млн пациентов. Каждый год злокачественные новообразования впервые выявляют у 700 000 человек. Многие больные проходят химиотерапию, которая часто сопровождается побочными эффектами. Эти состояния могут приводить к отсрочке или отмене очередных циклов лечения, снижению эффективности терапии и ухудшению качества жизни», – отметили в ведомстве.