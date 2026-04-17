Подмосковные гребцы завоевали десять медалей на всероссийских соревнованиях

17 апреля 2026, 13:02

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на чемпионате и Кубке России по гребле на каноэ и байдарках. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Национальный чемпионат принёс подмосковным спортсменам пять наград.





«Золото выиграл Сергей Свинарев в гонке на каноэ-одиночке на 200 метров. На его счету также бронза в дисциплине «каноэ-двойка» на дистанции 500 метров. Две серебряные медали получил Алексей Коровашков (каноэ-одиночка, 500 метров и каноэ-двойка, 500 метров). А ещё одну бронзу завоевал Александр Розов на байдарке-одиночке на дистанции 200 метров», — говорится в сообщении.