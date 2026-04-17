В Ступине начался снос аварийного дома на 12 квартир

17 апреля 2026, 12:44

Деревянный двухэтажный дом барачного типа с 12 квартирами, находящийся в аварийном состоянии, начали сносить на улице Чайковского в Ступине. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили в 1940 году. Его общая площадь составляет около 400 квадратных метров.





«По результатам обследования постройку признали аварийной. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.