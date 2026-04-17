В Ступине начался снос аварийного дома на 12 квартир

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Деревянный двухэтажный дом барачного типа с 12 квартирами, находящийся в аварийном состоянии, начали сносить на улице Чайковского в Ступине. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.



Дом построили в 1940 году. Его общая площадь составляет около 400 квадратных метров.

«По результатам обследования постройку признали аварийной. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Завершить снос планируется до конца текущего месяца.

Всего на территории округа Ступино выявили более 490 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время 85% из них снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.
Лев Каштанов

