Подмосковные гребцы завоевали две серебряные медали Кубка России
Подмосковные спортсменки дважды стали призёрами Кубка России по гребному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В соревнованиях четвёрок без рулевого на дистанции 2000 м второе время показали Оксана Ганичева, Анна Кореневская, Анастасия Середа и Ксения Чуркина. В заезде восьмёрок без рулевого на той же дистанции подмосковная сборная тоже пришла к финишу второй. Серебряные награды – на счету Елизаветы Литвиненко, Виктории Соловьёвой, Дарьи Ковалёвой, Екатерины Костюхиной, Анастасии Любич, Анастасии Середы, Ксении Чуркиной, Анны Кореневской и Оксаны Ганичевой», – отметили в ведомстве.Спортсменки представляют СШОР по академической гребле городского округа Коломна и СШОР по летним видам спорта городского округа Химки.
Кубок России по гребному спорту проходил в Казани в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».