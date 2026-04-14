Врач НИКИ детства назвала главные правила защиты глаз от гаджетов
Современные устройства стали постоянным спутником детей, однако их чрезмерное использование грозит «синдромом сухого глаза» и ложной близорукостью. Ребёнок может жаловаться на ощущение песка в глазах, а из-за перенапряжения глазных мышц временно ухудшается зрение вдаль. Как сохранить здоровье глаз, рассказала Оксана Редько, врач-офтальмолог НИКИ детства.
Полностью убирать гаджеты из жизни не нужно, но важен жёсткий родительский контроль. Расстояние от экрана до глаз должно составлять не менее 30–40 см. Длительное всматривание вблизи ведёт к перегрузке мышц, сухости и риску развития близорукости.
Важно и освещение: резкий контраст яркого дисплея и тёмной комнаты вызывает резь, покраснение и головную боль. Детям до двух лет гаджеты противопоказаны полностью. В 3–5 лет допустимо не более 15 минут в день, школьникам — до полутора-двух часов с обязательными перерывами.
Специалист рекомендует правило «20-20-20»: каждые 20 минут работы за экраном нужно отвлекаться на 20 секунд и смотреть на объект на расстоянии около 6 метров. Любознательность ребёнка лучше направлять в полезное русло: настольные игры, прогулки, спорт и творчество помогут отвлечь от цифрового мира.
Полезной традицией станет чтение книг перед сном — оно развивает словарный запас, воображение и критическое мышление. Если ребёнок начал щуриться, тереть глаза или слишком близко наклоняться к книге, необходимо обратиться к врачу.
