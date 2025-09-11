Подмосковные хирурги поставили на ноги упавшего с мотоцикла подростка

11 сентября 2025, 14:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали подростка, упавшего с мотоцикла. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





16-летний подросток катался на кроссовом мотоцикле, и у него заклинила педаль газа. Юноша не справился с управлением и упал на бетонную плиту. Его экстренно доставили в МОДКТОБ. Врачи диагностировали юному пациенту перелом бедра и решили срочно провести операцию.

«Мы вернули отломки кости в правильное положение. Это было необходимо для её правильного сращивания и восстановления функций ноги. Далее закрепили отломки специальной фиксирующей конструкцией», – рассказал врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Сергей Катин.