В Подмосковье открылось 15 новых медицинских учреждений

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15 новых медицинских учреждений открыли на территории Московской области в 2024-2025 гг., подробнее об этом, а также о планах по развитию инфраструктуры здравоохранения в регионе на 2025-2026 гг. доложил в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов зампредседателя правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
«При реализации национального проекта («Здравоохранение» — прим. ред.) нами построен ряд современных медицинских комплексов. Раньше это были перинатальные центры, сейчас флагманом является Детский клинический центр имени Рошаля, строительство идёт в Балашихе, начинаем строительство в Мытищах. В Сергиевом Посаде сдали большой комплекс, идёт капитальный ремонт», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО)
Подробнее об этом рассказал Максим Забелин.
«Мы получили от наших коллег по строительному блоку большие объекты. В первую очередь, это два стационара — Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске и больнично-поликлинический комплекс в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа. Ввели в эксплуатацию пять поликлиник — в Лобне, Люберцах и Ленинском округе и две — в Балашихе, открыли шесть ФАПов и две подстанции сокрой медицинской помощи — в Люберцах на четыре бригады и в Ногинске на 12 бригад», — сказал Максим Забелин.
Максим Забелин (фото: пресс-служба правительства МО)
Он также сообщил, что до конца текущего года в Московской области планируется открыть ещё 26 объектов здравоохранения — 12 поликлиник, семь ФАПов, четыре подстанции скорой помощи, два стационара и одно реконструированное реанимационное отделение.
Кроме того, построить в 2025 году, а ввести в эксплуатацию в 2026 году в регионе должны 25 объектов медицинской инфраструктуры, в числе которых 14 поликлиник, четыре офиса врача общей практики и два стационара.
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Лев Каштанов