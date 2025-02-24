В Московской области открыли 37-ю бесплатную школу паллиативного пациента

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Подмосковье начала работу 37-я школа паллиативного пациента, где пройти бесплатное обучение могут родственники больного и социальные работники. Об этом сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
«На занятиях наши специалисты расскажут, как создать комфортные условия дома, организовать правильный уход за больным. Также в регионе работают школы ухода на базе симуляционных классов в социальных центрах. Там также можно научиться ухаживать за инвалидами», – рассказала Болатаева, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.В ведомстве напомнили, что в Московской области работает координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по паллиативной помощи детям и взрослым. В том числе под его руководством работают школы паллиативного пациента, где занятия проводят бесплатно.
Первая школа паллиативного пациента открылась в Клинской больнице в мае 2024 года. Всего за это время обучение в этих школах прошли 660 человек
Сейчас школы паллиативного пациента открыты в Подмосковье в Клину, Химках, Солнечногорске, Красногорске, Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Луховицах и других городах. Графики работы и темы занятий собраны на портале паллиативной помощи, сайтах больниц и в соцсетях.
Предварительная запись не требуется. Задать вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона +7 (498) 683-83-83.
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Лора Луганская