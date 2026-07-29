В Лосино-Петровском заканчивают капремонт Первомайской улицы
Капитальный ремонт 250-метрового участка улицы Первомайская в Лосино-Петровском близится к завершению. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонт проводится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Обновления участка улицы было необходимо для прокладки ливневой канализации.Сейчас её уже установили. Кроме того, уложили новое асфальтобетонное покрытие и обустроили тротуар», — рассказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.Он добавил, что по программе ремонта осталось только нанести разметку, установить дорожные знаки и благоустроить территорию.
Первомайская является одной из центральных улиц Лосино-Петровского. Ремонтировать её начали в марте текущего года.