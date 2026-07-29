В Старой Купавне завершают строительство столовой для завода «Акрихин»
Столовую для сотрудников фармацевтического завода «Акрихин» строят в городе Старая Купавна Богородского округа. В настоящее время готовность объекта составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Общая площадь двухэтажного здания составляет около 1 400 квадратных метров. В день там планируют кормить до 300 человек в режиме трёх смен.
«Сейчас в будущей столовой монтируют внутренние инженерные коммуникации и занимаются отделкой помещений. На площадке заняты 20 человек», — говорится в сообщении.Сдать объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале текущего года. Благодаря открытию столовой в городе появится ещё 22 рабочих места.