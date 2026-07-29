Жителей Подольска приглашают пройти бесплатную проверку на сахарный диабет

29 июля 2026, 15:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Единый день диспансеризации проведут в поликлиниках Подольска в ближайшую субботу, 1 августа. Мероприятие будет посвящено профилактике сахарного диабета. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В рамках акции стандартные диагностические процедуры диспансеризации дополнят анализом на гликированный гемоглобин. Кроме того, все желающие смогут получить консультацию эндокринолога.





«Диспансеризация будет проходить бесплатно с восьми утра до полудня во всех поликлиниках Подольска, кроме медучреждения по адресу: улица Бородинская, дом №22. Рекомендуется приходить натощак», — говорится в сообщении.