Жителей Подольска приглашают пройти бесплатную проверку на сахарный диабет
Единый день диспансеризации проведут в поликлиниках Подольска в ближайшую субботу, 1 августа. Мероприятие будет посвящено профилактике сахарного диабета. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках акции стандартные диагностические процедуры диспансеризации дополнят анализом на гликированный гемоглобин. Кроме того, все желающие смогут получить консультацию эндокринолога.
«Диспансеризация будет проходить бесплатно с восьми утра до полудня во всех поликлиниках Подольска, кроме медучреждения по адресу: улица Бородинская, дом №22. Рекомендуется приходить натощак», — говорится в сообщении.Предварительная запись не потребуется. С собой нужно будет взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.