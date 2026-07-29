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Жителей Подольска приглашают пройти бесплатную проверку на сахарный диабет

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Единый день диспансеризации проведут в поликлиниках Подольска в ближайшую субботу, 1 августа. Мероприятие будет посвящено профилактике сахарного диабета. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



В рамках акции стандартные диагностические процедуры диспансеризации дополнят анализом на гликированный гемоглобин. Кроме того, все желающие смогут получить консультацию эндокринолога.

«Диспансеризация будет проходить бесплатно с восьми утра до полудня во всех поликлиниках Подольска, кроме медучреждения по адресу: улица Бородинская, дом №22. Рекомендуется приходить натощак», — говорится в сообщении.
Предварительная запись не потребуется. С собой нужно будет взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
Лев Каштанов

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