Всех пострадавших при атаке БПЛА на дом в Красногорске выписали из больниц
Все пострадавшие при попадании беспилотника в жилой дом в Красногорске завершили лечение. Их выписали из подмосковных больниц, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
По данным ведомства, в числе раненых – четверо взрослых и ребёнок.
Утром 24 октября губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в Красногорске в результате атаки БПЛА повреждён дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, их оперативно доставили в больницы. Глава региона пообещал оказать пострадавшим и их семьям всю необходимую поддержку.
Читайте также: