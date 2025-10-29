Всех пострадавших при атаке БПЛА на дом в Красногорске выписали из больниц

29 октября 2025, 15:19

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Все пострадавшие при попадании беспилотника в жилой дом в Красногорске завершили лечение. Их выписали из подмосковных больниц, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.