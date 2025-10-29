В Электростали женщине удалили гигантскую кисту яичника малоинвазивным методом

29 октября 2025, 15:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Электростали хирурги успешно удалили пациентке опухоль правого яичника диаметром 20 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Гигантскую кисту у 76-летней женщины обнаружили во время диспансеризации при проведении УЗИ органов малого таза. Пациентку направили в гинекологическое отделение на операцию.

«Киста представляла собой плотную ткань. Складывалось впечатление, что она каменная. Операцию сделали малоинвазивным методом – через три небольших прокола по два сантиметра. Несмотря на сложность случая и ограниченный доступ, нам удалось удалить новообразование менее чем за 30 минут. Это позволило минимизировать травматичность вмешательства и обеспечить быстрое восстановление пациентки», – рассказал заведующий гинекологическим отделением Игорь Ликий.