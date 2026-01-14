Подмосковные хирурги спасли проглотившего магнитные шарики подростка

14 января 2026, 16:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли жизнь подростка, проглотившего магнитные шарики. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В МОЦОМД срочно госпитализировали 13-летний школьника с острыми болями в животе. При обследовании у него обнаружили перфорацию тонкой кишки. Дальнейшая диагностика выявила ещё четыре повреждения. Юный пациент признался, что месяц назад проглотил магнитные шарики.

«Сложность заключалась в том, что магниты находились в разных отделах кишечника и притягивались друг к другу через стенки, сдавливая их. Это привело к нарушению кровоснабжения и образованию дыр. Решить проблему малоинвазивным методом было невозможно. Для удаления инородных тел потребовалась лапаротомия. Мы извлекли все шарики и ушили отверстия», – рассказал врач детского хирургического отделения Сергей Борисов.