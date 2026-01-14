Подмосковные хирурги спасли проглотившего магнитные шарики подростка
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли жизнь подростка, проглотившего магнитные шарики. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В МОЦОМД срочно госпитализировали 13-летний школьника с острыми болями в животе. При обследовании у него обнаружили перфорацию тонкой кишки. Дальнейшая диагностика выявила ещё четыре повреждения. Юный пациент признался, что месяц назад проглотил магнитные шарики.
«Сложность заключалась в том, что магниты находились в разных отделах кишечника и притягивались друг к другу через стенки, сдавливая их. Это привело к нарушению кровоснабжения и образованию дыр. Решить проблему малоинвазивным методом было невозможно. Для удаления инородных тел потребовалась лапаротомия. Мы извлекли все шарики и ушили отверстия», – рассказал врач детского хирургического отделения Сергей Борисов.
Медик подчеркнул, что магнитные шарики крайне опасны, так как могут вызвать некроз тканей кишечника, перитонит и другие угрожающие жизни состояния.
Послеоперационный период прошёл без осложнений, и на 10-й день мальчика выписали. Дальнейшие наблюдения он будет проходить по месту жительства.