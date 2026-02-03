Робот-ассистированная операция помогла жительнице Подмосковья с тяжёлой патологией
Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии сделали успешную робот-ассистированную операцию пациентке с рецидивным пролапсом. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар обратилась 35-летняя жительница Подмосковья, страдавшая после сложных родов тяжёлой формой пролапса тазовых органов. Патология возникает, когда ослабевают мышцы и связки тазового дня. В этом случае они не могут нормально поддерживать внутренние органы, из-за чего возникает смещение.
Пациентка жаловалась на боли, ощущение инородного тела во влагалище и проблемы с мочеиспусканием. Всё это ухудшало качество жизни молодой женщины.
«Провели пациентке робот-ассистированную операцию с использованием синтетического импланта. Вмешательство подразумевает фиксацию купола влагалища к крестцу синтетическим сетчатым имплантом. Хирург управляет роботизированными манипуляторами, обеспечивая высокую точность движений в труднодоступных местах таза», – рассказал руководитель отделения оперативной гинекологии Александр Попов.После операции у женщины полностью восстановилась функция мочевого пузыря и кишечника. Пациентку выписали домой уже на второй день.