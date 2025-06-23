Здоровье в парках Подмосковья за выходные проверили 550 человек
550 человек приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке», которая проходила в Московской области в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В прошедшие выходные выездные бригады врачей работали в 36 парках, расположенных в 34 округах Подмосковья, на осмотр к ним пришли 550 человек. Эта акция особенно популярна у людей, которым сложно прийти в поликлинику в будни», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Акция проводилась в парках Егорьевска, Химок, Ступина, Раменского и других округов. При необходимости пациентам давали направление на более углублённый осмотр. Результаты обследования поступят в личный кабинет пациента на областной портал госуслуг «Здоровье».