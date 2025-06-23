Здоровье в парках Подмосковья за выходные проверили 550 человек

23 июня 2025, 12:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

550 человек приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке», которая проходила в Московской области в минувшие выходные. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.







«В прошедшие выходные выездные бригады врачей работали в 36 парках, расположенных в 34 округах Подмосковья, на осмотр к ним пришли 550 человек. Эта акция особенно популярна у людей, которым сложно прийти в поликлинику в будни», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.